LAZIO FIORENTINA CONFERENZA PIOLI – Alla vigilia della sfida dell’Olimpico di domani fra Lazio e Fiorentina, il tecnico viola Stefano Pioli, reduce dalla (discussa) vittoria per 2-0 contro l’Atalanta, parlerà in conferenza stampa alle 14 per presentare il match contro i biancocelesti.

LA CONFERENZA STAMPA