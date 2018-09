Lazio-Frosinone. Gli Irriducibili entrano alla mezz’ora del primo tempo (FOTO)

LAZIO FROSINONE IRRIDUCIBILI – Lo avevano annunciato e così è stato. “Entriamo quando decidiamo noi” hanno scritto nel comunicato diramato in settimana gli Irriducibili che, infatti, questa sera hanno atteso fino alla mezz’ora di Lazio-Frosinone per fare il loro ingresso sugli spalti. C’è il secondo tempo ora da affrontare insieme alla squadra per farle conquistare i primi, fondamentali, tre punti della stagione.