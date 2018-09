LAZIO-FROSINONE. I convocati di mister Longo: tante assenze per i ciociari, Goldanica recupera (FOTO)

LAZIO FROSINONE CONVOCAZIONI LONGO – Sono 24 i giocatori convocati dall’allenatore del Frosinone in vista della trasferta a Roma contro la Lazio. Mister Longo deve fare i conti con molti infortuni ma potrà puntare sul recupero di Goldaniga: il neo-acquisto, infatti, è totalmente arruolabile e partirà per la capitale. Discorso diverso, invece, per Campbell e Hallfredsson: i due giocatori non hanno smaltito i rispettivi infortuni e si aggiungono alla lunga lista di indisponibili che comprende anche Gori, Paganini, Dionisi e D. Ciofani. Di seguito il ‘tweet’ pubblicato dal Frosinone con l’elenco dei calciatori convocati.