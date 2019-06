Lazio, Garlaschelli: “Il lavoro che ha fatto Inzaghi fin’ora è ottimo, ma adesso è lecito aspettarsi qualcosa in più”

GARLASCHELLI – L’ex calciatore della Lazio Renzo Garlaschelli si è espresso riguardo alcuni argomenti relativi al mondo biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Elle Radio.

RADU – “Radu è un ottimo giocatore, ma forse quest’anno tocca a lui far parte di questo processo di rinnovamento. Come dicevo qualcosa bisogna cambiare e i giocatori che ci sono da più anni sono i maggiori indiziati a far parte di questo cambiamento. La difesa va completata così come il centrocampo. Non so se si concretizzerà il passaggio di Milinkovic-Savic alla Juventus, ma l’arrivo di contropartite come Rugani e Spinazzola rappresenterebbero un buon affare”.

INZAGHI -“Sono contento del rinnovo di Simone Inzaghi, il lavoro che ha svolto finora è ottimo, ma adesso è lecito aspettarsi qualcosa di più da lui e dalla società. Il 3-5-2 potrebbe essere ancora lo schema di partenza, ma sono i giocatori a fare il modulo: prima di tutto serve avere una rosa completa e competitiva. Secondo me la Lazio avrebbe dovuto cambiare qualcosa già quest’anno. Correa ha fatto vedere delle cose interessanti e va confermato assieme a Immobile, Strakosha e Acerbi che sono certezze in difesa. Bisogna lavorare sugli esterni”.

NAZIONALE – “In Nazionale credo sia giusto in questo momento che vengano preferiti Quagliarella e Belotti che hanno fatto meglio negli ultimi mesi, ma Immobile non può essere assolutamente messo in discussione per la regolarità e la qualità delle sue prestazioni alla Lazio, anche quando non ha fatto gol”.

LEIVA: “Lucas Leiva è a Roma da due anni, l’anno scorso ha fatto benissimo ma è quest’anno che mi ha davvero impressionato. Adesso come adesso il brasiliano è fondamentale, è uno di quei quattro-cinque nomi attorno ai quali Inzaghi deve costruire la Lazio del futuro”.