Lazio, Garlini: “Contro la Juve serve il risultato. Immobile? Ecco cosa gli manca…”

GARLINI LAZIO INTERVISTA – L’ex biancoceleste Garlini è tornato a parlare di Lazio ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. “La Lazio rimane in corsa per la Champions ma serve qualcosa in più, soprattutto in difesa. Ci deve essere più sicurezza, l’espulsione di Acerbi è costata caro. A questa squadra manca un partner di Immobile, perché lui è uno da ultimi metri, che in area ti fa la differenza. Non è sicuramente la compagine dello scorso anno, non ci sono dubbi. L’innesto di Correa può farti cambiare la partita, non so quale rapporto ci sia ora tra lui e Inzaghi”, ha commentato.

IL MATCH CON LA JUVENTUS – “Mi aspetto che Correa possa giocare dal primo minuto, salta l’uomo e crea occasioni. Inzaghi cercherà di coprirsi, potrebbe però anche mettersi a 4 in difesa. Non giochi contro una squadra alla portata, ma devi fare risultato. L’importante ora è muovere la classifica, un pareggio andrebbe benissimo. È necessario scendere in campo con convinzione e sicurezza nei propri mezzi. Per me se la Lazio trovasse gli inserimenti giusti durante la partita, potrebbe mettere in difficoltà anche la Juventus. I biancocelesti dovranno fare grande attenzione alla marcatura su Ronaldo. Serve il raddoppio di qualcuno, un giocatore che gli impedisca di calciare. Altra pedina fondamentale di Allegri è Douglas Costa, fa cambi di campo incredibili, si inserisce e nell’uno contro uno ti fulmina”.