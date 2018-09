LAZIO-GENOA, Francesco Baccini: “Mi piace Leiva, è tornato Pandev dei tempi migliori”

FRANCESCO BACCINI LAZIO GENOA – Grande tifoso del Genoa, Francesco Baccini è intervenuto a ElleRadio per parlare del match di domenica prossima tra Lazio e Genoa. La partita che si terrà allo Stadio Olimpico alle 15 vedrà di fronte due formazioni che sono partite abbastanza bene in questo avvio di campionato. il cantautore sottolinea, nell’intervista, la bravura di alcuni elementi biancocelesti come Leiva. Esprime la sua più profonda stima per il tecnico Ballardini e si ritiene soddisfatto di Pandev che è tornato a giocare come faceva in tempi migliori.

LA LAZIO – “La Lazio ha almeno quattro-cinque giocatori che possono preoccupare particolarmente in particolare mi piace Lucas Leiva, un centrocampista dalla personalità straordinaria. La Lazio ha avuto difficoltà l’anno scorso contro il Genoa, soprattutto al ritorno. E’ difficile giocare contro i Grifoni soprattutto quando c’è Ballardini, che è venuto a salvarci 3 volte. Quest’anno per la prima volta il tecnico comincia l’avventura con una squadra che ha impostato lui.”

IL GENOA – “Quest’anno il Genoa è migliorato sul fronte d’attacco e questo è molto importante. Abbiamo trovato due jolly, uno è Piatek che sicuramente ha dimostrato di sapere già fare la differenza. Non so dove Preziosi l’abbia pescato ma ha segnato tantissimo anche in Coppa Italia e in precedenza. Criscito è stato un grande ritorno, tant’è che in questo avvio di campionato è stato il calciatore capace di fare più assist. Forse al Genoa in questo momento manca qualcosa a centrocampo, Sandro sta lavorando per integrarsi col gruppo, dobbiamo trovare forse qualcuno in grado di prendere in mano la regia della squadra.”

LAZIO-GENOA – “Lazio-Genoa sarà una gara particolare per diversi rossoblù, da Ballardini a Pandev passando per Marchetti: tutte vecchie conoscenze biancocelesti: “Marchetti sta provando a recuperare la forma e la concentrazione dei tempi migliori e per farlo deve giocare. Con Pandev è stato compiuto una sorta di miracolo, sembrava un giocatore in disarmo ma da quando è tornato Ballardini è tornato quello dei tempi migliori”.