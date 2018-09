LAZIO-GENOA, i convocati di Ballardini: prima chiamata per Sandro, quattro gli assenti

LAZIO GENOA CONVOCAZIONI BALLARDINI – Dopo aver presentato la partita in conferenza stampa, l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani all’Olimpico contro la Lazio. Tra le buone notizie in casa rossoblù vi è la prima chiamata per Sandro, centrocampista brasiliano che ha recuperato dall’infortunio. Sono, invece, quattro i giocatori non arruolabili: Favilli, Lapadula, Lisandro e Romero. Di seguito ecco l’elenco completo dei 23 convocati.

Portieri: Marchetti, Radu, Vodisek;

Difensori: Biraschi, Criscito, Gunter, Lakicevic, Pereira, Spolli, Zukanovic;

Centrocampisti: Bessa, Hiljemark, Lazovic, Mazzitelli, Medeiros, Omeonga, Rolon, Romulo, Sandro;

Attaccanti: Dalmonte, Kouamé, Pandev, Piatek.