Lazio-Genoa, le probabili formazioni: in attacco la coppia Caicedo-Immobile, Wallace dal 1′

LAZIO GENOA PROBABILI FORMAZIONI – Dopo la vittoria al debutto in Europa League, per la Lazio è tempo di affrontare il Genoa in occasione della quinta giornata di campionato cercando di sfatare, perché no, il tabù rossoblù. È da novembre 2008 infatti che le due compagini non pareggiano tra le mura capitoline: quattro le vittorie biancocelesti contro le cinque liguri. In generale, le aquile hanno perso ben nove delle ultime quattordici partite disputate contro i grifoni, di cui cinque proprio allo stadio Olimpico.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIONEWS.EU

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

GENOA (3-4-1-2) – Marchetti; Gunter, Spolli, Biraschi; Mazzitelli, Hiljemark, Romulo, Criscito; Bessa; Pandev, Piatek. All. Ballardini.

Serie A Tim, 5a giornata di campionato

Lazio-Genoa

Stadio Olimpico – Roma – ore 15.00

Arbitro: Rosario Abisso. Assistenti: Fiorito, Di Iorio. IV Uomo: Giua.

VAR: Maresca. AVAR: Longo.