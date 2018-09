Lazio, Genovese: “Mi piace come gioca, faremo un bel campionato. Sono ottimista”

PAOLO GENOVESE TIKI TAKA – Ospite di Tiki Taka, il programma di Pierluigi Pardo su Italia Uno, il regista e noto tifoso biancoceleste Paolo Genovese ha detto la sua sulla Lazio, dicendosi fiducioso della stagione in corso.

LAZIO – “Vedo bene la Lazio, sono ottimista per la stagione. Siamo stati sfortunati a partire con Juventus e Napoli, quindi la classifica al momento è quello che è. Però mi piace il modo di giocare della Lazio, a mio parere ha messo su una bella squadra. Faremo un bel campionato, non sono depresso per i soli tre punti che abbiamo alla terza giornata”.