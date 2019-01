Lazio, gli impegni di gennaio: dalla Coppa Italia al campionato

LAZIO IMPEGNI GENNAIO – Dopo la pausa invernale, il primo impegno della Lazio sarà in Coppa Italia. Agli ottavi di finale i biancocelesti incontreranno il Novara, nel match in programma allo Stadio Olimpico il 12 gennaio alle ore 15. Poi il campionato: prima il Napoli al San Paolo (20/1), poi la Juventus in casa (27/1), entrambe ore 20.30. Di seguito l’elenco degli impegni di gennaio.

GIOVEDIÌ 3 GENNAIO

Apertura calciomercato invernale.

SABATO 12 GENNAIO

Coppa Italia: LAZIO-Novara, Stadio Olimpico di Roma (ore 15).

DOMENICA 20 GENNAIO

Serie A: Napoli-LAZIO, Stadio San Paolo di Napoli (ore 20.30).

DOMENICA 27 GENNAIO

Serie A: LAZIO-Juventus, Stadio Olimpico di Roma (ore 20.30).

GIOVEDÌ 31 GENNAIO

Chiusura calciomercato invernale (ore 20).