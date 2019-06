Lazio, “Goal of the season”: in finale Milinkovic ed Immobile

LAZIO GOAL OF THE SEASON – La Lazio ha lanciato tra i tifosi il sondaggio per eleggere il miglior gol biancoceleste di questa stagione. In finale come riporta il sito ufficiale dei capitolini sono arrivati Sergej Milinkovic e Ciro Immobile. Il serbo è in gara per il colpo di testa in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il bomber campano invece, gareggia con la rete realizzata al Napoli nella prima giornata di campionato.