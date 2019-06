Lazio, i pareri dei volti noti biancocelesti su Inzaghi e il mercato

LAZIO – L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta di un’intervista svolta a tanti volti del mondo biancoceleste, da ex giocatori ad opinionisti, che si sono espressi su tre diversi argomenti: il rinnovo di Inzaghi, il mercato e la cessione di Milinkovic. Questo un estratto.

IL DIRETTORE CERICOLA – “Trovo giusta le conferma di Inzaghi ma anche quelle di Tare, Peruzzi e Grigioni. Bisogna vedere se le differenze che abbiamo sempre notato in ottica mercato possono essere superate: l’allenatore vuole giocatori pronti, la società ha sempre sorpreso con nomi dall’estero che magari hanno fatto bene ma hanno pagato un anno di gap. La Lazio ha necessità di individuare giocatori fondamentali come Radu, Lulic, Leiva e Parolo. Mi auguro che Milinkovic non condizioni e blocchi il mercato.

AGOSTINELLI – “Dare continuità alla conduzione tecnica è sempre positivo. Credo che Simone abbia fatto bene a restare e la società a confermarlo. E’ il momento del salto di qualità, devi modificare il 30-40% della rosa. Serve un grande difensore e un centrocampista. E poi se Milinkovic va alla Juventus, e io lo darei via, perchè non puntare su Rugani, Spinazzola o Cuadrado?”

RAMBAUDI – “Il rinnovo di Inzaghi è fondamentale, adesso si sono esposti alzando l’asticella. La Lazio ha chiaramente bisogno di rinforzi in difesa per puntare alla Champions oltre che di gente che sappia saltare l’uomo e crossare. Non ci sono alibi, la squadra va migliorata aldilà della situazione Milinkovic”

PISCEDDA – “Inzaghi ha il vantaggio di conoscere l’ambiente ma un allenatore dopo 3-4 anni va cambiato. Se lui sta bene alla Lazio benissimo così. Servono nuovi cross e un centravanti che possa sfruttarli. Milinkovic lo cederei ma chiedendo contropartite tecniche come Rugani o Spinazzola”

WILSON – “Inzaghi ha voluto garanzie per alzare l’asticella, non più sconosciuti ma giocatori come Leiva. Ho fiducia perchè l’accordo tra Lotito Inzaghi e Tare si è basato proprio su questo. Milinkovic è un sacrificio necessario per un mercato di livello”

DE ANGELIS – “I rinnovi di Inzaghi, Tare e Peruzzi sono il punto di partenza. La LAzio dovrà fare un mercato feroce per tentare di agganciare il quarto posto, non dobbiamo aver timore nel far nomi blasonati come Darmian o Spinazzola. Speriamo non serva la cessione di Milinkovic ma se servisse, perchè non chiedere contropartite tecniche?”