Lazio, i tifosi criticano l’operato della squadra. E spunta uno striscione per Milinkovic…

LAZIO SAMPDORIA MILINKOVIC – Gli ultras laziali non sono soddisfatti delle recenti prestazioni in campo di Sergej Milinkovic-Savic. Dal numero 21 biancoceleste, ammirato la scorsa stagione, tutti si aspettano grandi giocate, ma per il momento il serbo non sembra rispondere alle loro attese. Il giocatore ieri è stato tra i più criticati, e al termine della gara è spuntato anche uno striscione poco piacevole nei confronti del centrocampista, in cui lo si appella come “zingaro”. Eppure, è stata tutta la squadra a non essere risultata al top: nonostante la superiorità numerica degli ultimi minuti, la Lazio non ha saputo sfruttare il momento favorevole e si è dovuta accontentare del pareggio.