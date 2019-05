Lazio, il futuro della rosa dipende da Inzaghi: Immobile resta, Milinkovic in forse. E tra i partenti…

ROSA LAZIO 2020 – Il futuro di Simone Inzaghi passa anche per il mercato che la società deciderà di intraprendere in estate. La permanenza o meno del tecnico piacentino influirà poi, necessariamente, sulla rosa biancoceleste. Chi farà parte della Lazio 2019-20? Ancora regna molta incertezza ma su un punto si è tutti d’accordo: società, dirigenza ed allenatore dovranno sedersi presto attorno ad un tavolo e trovare un’intesa che soddisfi tutte le parti.

LA SITUAZIONE – Se Inzaghi rimarrà, come sottolinea il Corriere dello Sport, chiederà dal mercato giocatori pronti e la società, da parte sua, dovrà cambiare la mentalità di puntare esclusivamente su giovani di prospettiva. Un’idea di base su chi è da confermare e chi no, tuttavia, sembra esserci: sono considerati dentro al progetto Strakosha, Proto, Acerbi, Luiz Felipe, Bastos, Radu, Romulo, Cataldi, Leiva (ha rinnovato), Parolo, Lulic, Immobile e Correa.

I DUBBI – Restano in bilico le due stelle dello scacchiere di Inzaghi: Luis Alberto e Milinkovic. I due talenti, rigenerati dal mister, potrebbero lasciare entrambi la capitale e il serbo seguire il suo attuale allenatore alla Juventus. In forse rimangono anche Patric, Marusic e Berisha. Tra i partenti, infine, hanno la valigia pronta Caicedo (in scadenza nel 2020), Wallace e Badelj.