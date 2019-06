Lazio, il mercato dipende da Milinkovic: la Juve non molla, il PSG prepara l’offerta

LAZIO MILINKOVIC – Dopo la conferma di Luis Alberto, l’impressione è che molto del mercato della Lazio dipenderà da Milinkovic. Il serbo continua ad essere monitorato dalla Juventus, che ha già un accordo con lui per un quinquennale da 5 milioni a stagione, ma l’ostacolo al momento è Lotito e la concorrenza del PSG.

PSG – Il presidente infatti ha tutto l’interesse nello scatenare una vera e propria asta di mercato, e in questo i francesi potrebbero essere avvantaggiati. Leonardo, nuovo ds del PSG, è da sempre un estimatore del serbo e dalla Francia si parla di un’imminente offerta da 75 milioni: Lotito è ferreo e per Milinkovic continua chiedere 120 milioni ma l’impressione è che per una cifra vicino ai 100 si possa chiudere.