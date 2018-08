Lazio, il più grande acquisto potrebbe essere Milinkovic

LAZIO CALCIOMERCATO MILINKOVIC – Mancano cinque giorni alla chiusura del calciomercato e Sergej Milinkovic-Savic è ancora un giocatore della Lazio. E potrebbe seriamente esserlo anche nella nuova stagione che sta per cominciare anche se, nel calciomercato, non bisogna mai dire mai; tutto può succedere e tutto può cambiare da un momento all’altro. Oltre al Real Madrid, la Juventus ed il Milan rimangono fortemente interessate al giocatore, nonostante Claudio Lotito sostenga che in Italia nessuno possa permettersi di acquistarlo. Soprattutto i rossoneri, nonostante le smentite di Leonardo, potrebbero cedere alcuni gioielli della propria rosa per monetizzare e tentare l’assalto al numero 21. Tuttavia, ad oggi la società capitolina non ha ancora ricevuto l’offerta irrinunciabile in grado di far partire il serbo, e non intende venderlo negli ultimissimi giorni di mercato. Per cui, se nelle prossime ore non arriverà una proposta considerata soddisfacente, il presidente Lotito farà calare il sipario sulla telenovela legata al centrocampista, tenendoselo stretto nella rosa biancoceleste.

RINNOVO E AUMENTO – Verosimilmente, con la permanenza del Sergente arriverebbe anche il rinnovo del contratto, con relativo aumento. Sergej attualmente guadagna circa 1,5 milioni di euro l’anno, con il ritocco arriverebbe intorno ai 3 milioni più bonus. Ad inizio estate la sua partenza era data per scontata, negli ultimi giorni sono invece lievitate le possibilità di vederlo con l’aquila sul petto anche nella prossima stagione. L’eventuale permanenza di Milinkovic sarebbe sicuramente il miglior “acquisto” della Lazio in questa sessione di mercato.

Simone De Bari