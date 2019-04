Lazio, in arrivo una super multa per Milinkovic. Per Luis Alberto invece…

LAZIO MULTE – In attesa della decisione del giudice sportivo, la Lazio ha fatto scattare le sanzioni interne in seguito alle espulsioni avvenute nella gara con il Chievo. Come riporta il Corriere dello Sport, la società biancoceleste è pronta a far recapitare al serbo una super ammenda a Milinkovic, ed una multa di minore entità anche a Luis Alberto. Ancora ignote le cifre, ma in attesa del verdetto del giudice sportivo è arrivata la prima stangata per i due centrocampisti.