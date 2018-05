LAZIO-INTER. Amoruso “tifa” per i nerazzurri, secondo Garlini saranno decisivi i cambi. Mentre Toni…

LAZIO INTER OPINIONI – Continuano le opinioni ed i pronostici di ex calciatori ed esperti del mondo del pallone sulla partita chiave del prossimo weekend: Lazio ed Inter si giocheranno, infatti, nello scontro diretto dell’Olimpico, la possibilità di disputare la prossima Champions League. A tenere banco, inoltre, è la faccenda De Vrij: deve giocare o no l’olandese dopo le esternazioni di mercato fatte dal ds nerazzurro Ausilio? Ecco cosa ne pensano tre ex del mestiere: Lorenzo Amoruso (ex difensore, tra le altre, di Bari e Fiorentina), Oliviero Garlini (doppio ex) ed il Campione del Mondo Luca Toni.

LAZIO-INTER

LORENZO AMORUSO A TV8 – “Ora i laziali ce l’avranno un po’ con me se dico questa cosa: io, per assurdo, nonostante la Lazio abbia due risultati su tre, vedo comunque l’Inter favorita. Detto questo, per il potenziale che l’Inter aveva rispetto alla Lazio, se arrivasse in Champions League sarebbe probabilmente il suo, nel senso che l’Inter è una squadra da Champions League: se arrivasse in Europa League avrebbe fatto il compitino. Avrebbe potuto fare molto di più considerando che un attaccante ha fatto ventotto gol”.

GARLINI A ELLERADIO – “La Lazio viene da partite difficili, come quella con l’Atalanta che per qualità complessiva secondo me è stata la migliore di questa edizione della Serie A. Se la Lazio non fosse capace di gestire le pressioni significherebbe che l’allenatore e lo staff tecnico siano scarsi, e questo non mi pare proprio. Sarà importantissimo il discorso dei cambi, in questo senso Inzaghi è stato bravissimo. Luis Alberto sulle palle inattive ha rappresentato un valore aggiunto in questa stagione per la Lazio. Anche Felipe Anderson ha dimostrato di stare bene e di essere motivato per restare anche l’anno prossimo”.

CASO DE VRIJ

LORENZO AMORUSO A TV8 – “Stefan de Vrij deve giocare? Assolutamente sì, io in campo dicevo sempre che non esistono parenti e amici, a fine partita eventualmente ma in campo non esiste nessuno. Credo che il comportamento di de Vrij sia sempre stato così quest’anno, erano mesi che si sapeva che sarebbe andato all’Inter e qualche altro allenatore probabilmente poteva anche non metterlo”.

GARLINI A ELLERADIO – “Farei giocare De Vrij: non lo conosco personalmente, ma da come si muove in campo sta offrendo ampie garanzie riguardo il suo utilizzo. Partite come queste si sentono, è il match cruciale dell’anno”.

TONI A TV8 – “Stefan de Vrij in campo in Lazio-Inter? Sicuramente sarà sotto pressione, perché qualsiasi errore poi in Italia piace pensare male. Io sono sicuro: secondo me sarà importante parlare, sarà il mister Simone Inzaghi che parlerà con lui, secondo me se lui è tranquillo e se la sente è giusto che giochi ma è chiaro che bisogna vedere lui in settimana”.