Lazio-Inter, il doppio ex Crespo: “La Lazio è favorita. De Vrij? Situazione complicata”

LAZIO INTER CRESPO – A pochi giorni dal match decisivo dell’Olimpico, il doppio ex della sfida Hernán Crespo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Nella sua carriera, trascorsa principalmente in Italia, l’attaccante argentino ha vestito per 2 stagioni la maglia della Lazio – collezionando 54 presenze e 39 gol – ed ha disputato quattro annate con quella nerazzurra. Di seguito le sue parole:

PRONOSTICO – “La Lazio è favorita. Ha due risultati utili su tre e gioca in casa. Inoltre fisicamente mi sembra stia abbastanza bene. Chi non va in Champions League deve rassegnarsi a un mercato più “leggero”, ma non è detto che questo sia un limite. Mettiamola così: ci sono meno possibilità di sbagliare acquisti”.

MILINKOVIC E DE VRIJ – “Milinkovic-Savic è l’uomo che può spaccare la partita. Ha grandi qualità tecniche, è abile nell’inserirsi in zona offensiva e anche quando bisogna difendere si fa sentire. De Vrij? La situazione è complicata. Bisogna vedere come sta dal punto di vista psicologico, e questo soltanto Inzaghi può dirlo“.