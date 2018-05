LAZIO-INTER. Zarate: “La Champions sarebbe un successo per i biancocelesti mentre i nerazzurri puntavano ad altro”

LAZIO INTER INTERVISTA ZARATE – Lazio ed Inter si sono scambiati tanti calciatori nel recente passato anche se la direzione del passaggio è stata quasi sempre da Roma a Milano. Tra questi giocatori vi è anche l’attaccante Mauro Zarate, passato in nerazzurro nel 2011 dopo tre stagioni nella capitale. L’argentino, attualmente al Velez (squadra con la quale ha segnato nell’ultima apparizione un gol strepitoso) ha parlato a ‘Perform’ della sfida che domenica prossima vedrà contrapposte le sue due ex compagini, in competizione per un posto nella prossima Champions League. Ecco cosa ha dichiarato l’ex numero 10 laziale.

LAZIO-INTER – “La Lazio la vedo bene: entrare nelle prime quattro ed evitare il preliminare di Champions sarebbe davvero un successo, dopo un campionato spettacolare. L’Inter, invece, ambiva ad altro: voleva lo scudetto. Non lo dicono, ma è così: si erano preparati per vincerlo ma non tutto è andato per il verso giusto ed adesso entrare in Champions per loro sarebbe tanto di guadagnato”.