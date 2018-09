Lazio, Inzaghi pensa a due squadre tra campionato ed Europa League

LAZIO SQUADRE INZAGHI – Simone Inzaghi pensa all’Europa League. La sua Lazio a breve sarà impegnata nella competizione europea, ed il tecnico biancoceleste si preoccupa per i cambi e il turnover: contro l’Empoli si cambierà poco e niente, mentre la vera rivoluzione sarà quella di giovedì prossimo. Secondo il Corriere dello Sport, il mister pensa a due squadre: la prima sarà quella del Castellani, mentre con l’Apollon Limassol in campo i nuovi acquisti. E poi ci sarà spazio anche per Bastos, Cataldi, Murgia, Caicedo.