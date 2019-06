Lazio, Jony vicinissimo: potrebbe arrivare a parametro zero

LAZIO JONY – L’accordo tra Jony e la Lazio è vicinissimo. Il ds Tare, come riporta il Messaggero, ha già trovato l’accordo con l’esterno spagnolo: un quadriennale a 1,5 milioni a stagione. L’offerta al Malaga sembrerebbe esser stata di 4,5 milioni ma Jony potrebbe liberarsi a parametro zero. Nel suo contratto infatti c’è una clausola che gli permette di liberarsi nel qual caso il Malaga restasse in Segunda Division. A breve ci sarà il verdetto: dopo il 4-2 del Deportivo La Coruna sul Malaga nella finale d’andata dei playoff è in programma infatti questa sera il ritorno.