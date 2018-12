Lazio, la difesa a “4” porta bene

LAZIO MODULO DIFESA – Lazio–Sampdoria si è già giocata e sappiamo tutti come è andata a finire. Simone Inzaghi aveva tentato la difesa a “4” e grazie a questa si è portata a casa i tre pareggi (anche con Milan e Chievo). Non è chiaro però quando il tecnico biancoceleste abbandoni il 3-5-2 per passare al nuovo modulo, ormai diventato prevedibile. Come riporta il Corriere dello Sport, cambiare significherebbe ritrovare imprevedibilità.

SCENARI – Il Presidente Lotito continua a confermare il suo punto di vista. La sua Lazio è competitiva e può lottare per la Champions. Anche Tare si associa alle parole del Presidente dichiarando che la competizione non deve essere un’ossessione ma un obiettivo doveroso.