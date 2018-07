Lazio, la Finlandia di Abukar sconfitta abbandona il torneo. Italia in semifinale

UNDER 19 ABUKAR – Finisce con la terza sconfitta consecutiva l’Europeo della Finlandia Under 19. La squadra di Abukar perde 3-0 contro il Portogallo: titolare per la terza giornata su tre il centrocampista della Lazio Primavera. Nell’altra gara del girone A l’Italia pareggia con la Norvegia con Kean guadagnando l’accesso in semifinale da prima classificata e la qualificazione al Mondiale Under 20 per la prossima stagione.