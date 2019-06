Lazio, la preparazione dei biancocelesti è già iniziata

LAZIO PREPARAZIONE – La rosa biancoceleste è già in vacanza ma da Formello sono partite le prime direttive: Inzaghi e il suo preparatore Ripert hanno stilato un programma d’allenamento che i giocatori hanno già iniziato a seguire. Esattamente a due settimane dal ritiro di Auronzo, precisamente da martedì, i laziali hanno ripreso la preparazione.

PROGRAMMA – Il programma dall’allenamento, come riporta Il Corriere dello Sport, prevede lavoro aerobico (corsa continua ed a intermittenza), core stability (esercizi per la muscolatura), arti inferiori e propriocettività (per l’apparato locomotore). Il patto era stato stabilito a fine campionato: il nuovo ciclo di Inzaghi è ambizioso, c’è bisogno della collaborazione di tutti. L’obiettivo è ritrovare il gruppo in buone condizioni e limitare gli infortuni. Ci sarà da migliorare l’ottavo posto e risolvere i problemi difensivi: dalle rispettive vacanze i calciatori hanno già ripreso a lavorare, dal 12 luglio ci saranno visite mediche e test della bilancia, dopodichè partirà il programma del ritiro estivo.