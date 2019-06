Lazio, Leiva eletto giocatore dell’anno: “Sono onorato, tornerò ancora più carico”

View this post on Instagram

Estou muito feliz e honrado em ser eleito o melhor jogador da temporada novamente. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que votaram. Obrigado as pessoas que colaboram para que eu esteja sempre bem e apto a jogar no alto nível. Conquistas assim valem a pena quando temos pessoas para dividir e eu tenho a sorte de compartilhar com tantas pessoas especiais. Voltarei com mais ânimo para continuar essa caminhada . #forzalazio #ynwa #playeroftheseason Sono felicissimo ed onorato di essere stato eletto miglior giocatore dell’anno per la seconda stagione consecutiva. Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi e coloro che mi hanno votato. La mia grande riconoscenza si estende a tutte le persone vicine che collaborano con me, affinché io possa stare sempre al meglio e giocare ad alti livelli. Traguardi come questi valgono molto di più se condivisi con persone speciali, ed io ho la fortuna ed il privilegio di poter celebrare tale conquista con i miei cari. Tornerò ancora più carico e determinato per continuare questo cammino insieme. #forzalazio #ynwa #playeroftheseaon I'm very happy and honored to be voted the best player of the season again. I'd like to thank all the people that voted for. Thank you people who cooperate so I'm always good and fit to play at the highest level. Achievements like this are worth it when we have people to share and I'm lucky to share with so many special people. I'll be back with more energy to keep it going . #forzalazio #ynwa #playeroftheseason