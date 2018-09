Lazio, l’ex Muzzi: “Sono biancoceleste da quando ero piccolo, che derby quello con i Filippini!”

ROMA LAZIO INTERVISTA MUZZI – Nella storia del calcio italiano sono pochi i calciatori che possono vantarsi di aver vestito le maglie sia della Roma che della Lazio. L’accesa rivalità tra i due club, infatti, ha sempre reso difficile qualsiasi trattativa di mercato. C’è, però, chi è riuscito a militare per entrambi i club lasciando un ricordo positivo in entrambe le tifoserie: Roberto Muzzi. L’ex attaccante è cresciuto nel vivaio giallorosso per poi giocare in biancoceleste tra il 2003 ed il 2005, mettendo a segno 11 gol in 61 presenze. Intervistato da ‘RMC Sport’, ecco cosa ha dichiarato in vista del derby di domani.

PASSATO – “Quando dalla Roma sono passato alla Lazio è stata dura, ho subìto molti insulti. Però fin da piccolo sono stato tifoso dei biancocelesti e quindi poi sono riuscito a conquistarmi la loro fiducia”.

INZAGHI – “Sta facendo bene da 3 anni, conosceva la piazza e sapeva le pressioni che ci sarebbero state. Credo che sia un grande allenatore, un grande appassionato”.

RICORDI DI DERBY – “Il derby che ricordo con più piacere? Quello vinto 3 a 1. In squadra eravamo tanti operai, vedi i Filippini. Era una grande Roma, ma vincemmo noi”.