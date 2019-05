Lazio, Lopez: “La Lazio sta bene e giocherà alla pari la finale, Luis Alberto un fuoriclasse”

LAZIO LOPEZ – Dopo la vittoria esterna della Lazio contro il Cagliari, l’ex centrocampista biancoceleste Antonio Lopez è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per commentare la corsa all’Europa League.

LOPEZ – “Ieri era un bel test in vista della finale contro l’Atalanta, prova superata a pieni voti dai biancocelesti. Se la Lazio non si distrae è una grandissima squadra, non ci sono dubbi. I punti persi per strada sono dovuti a disattenzioni e cali di concentrazione, ma contro le grandi i biancocelesti hanno sempre fornito grandi prove. Mercoledì si incontreranno due squadre che giocheranno a viso aperto ed emergerà chi metterà più qualità in campo. Se giochiamo con l’undici titolare, nelle migliori condizioni allora sarà una grande finale, dove tutto potrà succedere. Inzaghi durante la settimana valuterà chi è al meglio e schiererà chi gli offrirà maggiori garanzie sotto ogni punto di vista. Il mister tiene tutti sulla corda per motivarli in vista della partita più importante della stagione, tutti hanno la possibilità di giocare. Sono tutti pronti per questa finale, c’è un bel gruppo unito e compatto”.

LUIS ALBERTO – “Luis Alberto è un fuoriclasse, mi dispiace che non abbia interpretato al meglio l’inizio della stagione, non era lo stesso giocatore ammirato nello scorso anno, ma se torna sui suoi livelli, allora mette in mostra delle giocate pazzesche: è un valore aggiunto.”

LULIC – “Lulic ieri ha motivato al meglio i suoi spronandoli a migliorare sempre di più in vista della sfida di mercoledì all’Olimpico. Sono fiducioso, la Lazio sta bene e sono convinto che si porterà il trofeo a casa. Dopo l’esonero di Pioli, ho seguito tanto quello che ha fatto Inzaghi alla Lazio, ha svolto un lavoro eccezionale ricompattando tutto lo spogliatoio, grazie ai suoi dettami ha plasmato un’ottima squadra esprimendo un bel gioco. È un allenatore di altissimo livello assolutamente, il suo percorso è stato eccellente. I tifosi penso siano soddisfatti del tecnico, ne sono fermamente convinto”.