Lazio, Lopez: “Vincere con l’Udinese per non vanificare la stagione, Caicedo sarà fondamentale”

LAZIO UDINESE LOPEZ – La Lazio si appresta ad affrontare l’Udinese nel recupero della 25esima giornata di Serie A. Per i biancocelesti la sfida contro i friulani è una vera e propria ultima spiaggia per rimanere attaccati al treno Champions League. Antonio Lopez, ex centrocampista dei capitolini, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per analizzare il match dell’Olimpico.

LAZIO-UDINESE – “Bisogna vincere assolutamente contro l’Udinese, altrimenti diventa tutto ancora più difficile. Se non si dovessero ottenere 6 punti nelle prossime due gare si vanificherebbe tutta la stagione. Il pareggio di Sassuolo ha pesato molto nella classifica, ma anche e soprattutto nel morale. Parolo darà sostanza al centrocampo biancoceleste, bisogna stare attenti dato che l’Udinese è un’ottima squadra. Credo che Caicedo si rivelerà un elemento fondamentale nell’economia della partita, che sarà una gara da dentro o fuori purtroppo. Vedo i biancocelesti favoriti ma sarà una partita apertissima, l’attenzione deve essere alta e bisogna sfruttare tutte le occasioni che capitano a tiro. Contro l’Udinese e contro il Chievo la Lazio si gioca tutto dopo che nelle ultime tre gare non ha reso al massimo. Quando le punte non riescono a segnare si crea in loro un problema mentale: se di mestiere fai il centravanti e non ti sblocchi subito poi non la vivi bene a livello emotivo. Comunque oggi sono sicuro che Immobile vorrà far sua la partita a tutti i costi”.