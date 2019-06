Lazio, Lotito blinda Tare: rinnovo e aumento per allontanare il ds dal Milan

LAZIO LOTITO – Igli Tare non si muove da Roma. Il ds biancoceleste, che da settimane è finito nel mirino del Milan, ha ribadito in più occasioni la sua volontà di restare alla Lazio ma evidentemente Lotito vuole una ulteriore conferma. Ecco perché il patron biancoceleste ha messo sul piatto un prolungamento contrattuale da 1,5 milioni di euro a stagione (quasi il doppio dell’attuale) per blindarlo e allontanare le sirene rossonere.