Lazio, Lotito fissa il premio “Coppa Italia” per Inzaghi e la squadra

LAZIO COPPA ITALIA – Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha fissato il premio per Inzaghi e i giocatori qualora i biancocelesti riuscissero a vincere la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Due milioni per l’eventuale qualificazione in Champions League (difficile ma matematicamente ancora possibile), 800mila Euro se si riuscisse ad ottenere l’accesso alla prossima Europa League e un milione per la vittoria della coppa nazionale. Se la Lazio batterà l’Atalanta il 15 maggio, avrà modo, quindi, di dividersi un milione: una cifra non considerevole ma di sicuro sufficientemente alta.