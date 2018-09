Lazio, maglia bandiera “premiata” da una rivista olandese

LAZIO MAGLIA BANDIERA – La maglia bandiera della Lazio ha conquistato davvero tutti, superando persino i confini nazionali e arrivando anche… In Olanda! Proprio una rivista olandese, Staantribune, ha stilato una lista delle 25 maglie classiche più belle di tutti i tempi e vi ha inserito anche la casacca tanto amata dai biancocelesti. Tra le maglie più belle non manca infatti quella della Lazio utilizzata per la prima volta nel 1982, con l’aquila sul petto, e rivisitata spesso anche negli ultimi anni.