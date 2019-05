Lazio, mercoledì l’incontro tra Lotito, Tare e Inzaghi: sul piatto il futuro biancoceleste

LAZIO LOTITO TARE INZAGHI – Mercoledì a Villa San Sebastiano, come riporta TMW, il presidente Lotito incontrerà Tare e Inzaghi per definire il futuro della Lazio. Per il ds è previsto un rinnovo con adeguamento per spegnere sul nascere le sirene milaniste. Più spinoso il caso Inzaghi: al mister sarà proposto un rinnovo fino al 2022 con ingaggio aumentato ma in caso di rottura i nomi dei possibili successori sono già noti. Mihajlovic è il favorito, con Nesta, Liverani e Giampaolo pronti a svolgere il ruolo di outsider.