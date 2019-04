Lazio, Miele: “Immobile è preoccupato, ma quando segnerà farà 2 gol a partita”

RENATO MIELE LAZIO – L’ex difensore della Lazio Renato Miele, è intervenuto ai microfoni della radio biancoceleste. “Ci sono degli attaccanti che hanno dei periodi in cui la palla gli sbatte addosso e va dentro, come quest’anno ad esempio sta succedendo a Quagliarella. Immobile è in un momento in cui gli è salita la preoccupazione di non star segnando più con continuità, quindi va sulla palla con questi pensieri che lo portano a sbagliare. In ogni partita gli capitano delle occasioni, quindi non è un problema di posizione in campo, solo mentale. Quando ricomincerà a trovare la porta con facilità farà 2 gol a partita di media”, il suo commento.