MILINKOVIC JOVIC LAZIO – Il Real Madrid ha acquistato Jovic, che passerà dall’Eintracht Francoforte ai Blancos per 65 milioni di euro. Il talento serbo in Spagna guadagnerà 10 milioni. Su Instagram arrivano i complimenti di Milinkovic che si congratula con il suo compagno di Nazionale ed ex avversario in Europa League nella passata stagione.