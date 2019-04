Lazio, Monchi: “Il derby a Roma è diverso da Siviglia-Betis”

LAZIO MONCHI SIVIGLIA – L’ultimo derby di Monchi a Roma è coinciso con il tripudio biancoceleste e il successivo addio del direttore spagnolo. Alla stampa iberica però Monchi, in vista del derby di Siviglia, è tornato a parlarne, facendo i dovuti paragoni tra le città.

DERBY –“Nella Capitale ho vissuto il derby tra Lazio e Roma ma lì è diverso, Roma come città è diversa. Il derby simile a quello tra Betis e Siviglia è quello tra Genoa e Sampdoria. Essendo città non grandi come Roma si gioca ovunque, per strada, nei quartieri, al supermercato. Sono undici giocatori che ne rappresentano centomila”