Lazio-Napoli, al via la vendita dei biglietti

LAZIO NAPOLI BIGLIETTI – E’ tutto pronto per la prima di campionato fra Lazio e Napoli. La società capitolina intanto ha dato ufficialmente il via alla vendita dei biglietti con un comunicato: “La S.S Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di venerdì 10 agosto, saranno messi in vendita i tagliandi per la partita di campionato LAZIO – NAPOLI in programma sabato 18 agosto alle ore 20:30”.