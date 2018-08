Lazio-Napoli, i precedenti: l’ultima volta fu goleada azzurra, ma i biancocelesti vantano…

LAZIO NAPOLI PRECEDENTI – E’ dalla stagione 2013-2014 che Napoli riesce ad espugnare l’Olimpico. Due i primati degli azzurri: le vittorie consecutive in campionato contro i biancocelesti, record avvenuto anche il 19 gennaio 1930 e il 4 febbraio 1934, quando gli azzurri si imposero per 5 incontri; poi, quello corrispondente alla più lunga striscia a punti in casa della Lazio. Se anche stavolta il Napoli riuscisse a vincere, la formazione di Ancelotti esordirebbe con un doppio record.

BILANCIO – Il bilancio totale degli scontri diretti va a favore della Lazio che guida, infatti, per numero di vittorie, 26-17, e gol marcati, 85-69. Mentre i pareggi sono 20 (il più recente nel 2012-2013).

TV – Sarà la prima partita che andrà in scena su Dazn. La curiosità è che anche la prima partita del Napoli in diretta tivù fu giocata all’Olimpico.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

63 incontri disputati

26 vittorie Lazio

20 pareggi

17 vittorie Napoli

85 gol fatti Lazio

69 gol fatti Napoli

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Napoli 1-4, 5° giornata 2017/2018

Michela Santoboni