Lazio-Napoli, la Questura di Roma organizza il piano di sicurezza

LAZIO NAPOLI QUESTURA DI ROMA – Manca davvero pochissimo all’inizio del campionato 2018/2019 di Serie A che si aprirà domani alle 18 con la partita Chievo-Juventus. alle 20.30 poi, sarà il turno del primo big match della stagione: Lazio-Napoli. Circa 35.000 sono le persone attese all’Olimpico ad assistere alla prima partita dei biancocelesti contro i partenopei. Dato il delicato scontro calcistico fra le due società, la Questura di Roma ha stilato un piano di sicurezza in vista della partita organizzando, con minuziosità, ogni aspetto. di seguito la nota ufficiale diramata poco fa.

LA NOTA UFFICIALE DELLA QUESTURA DI ROMA – “Si è appena concluso il Tavolo Tecnico in Questura, presieduto dal Capo di Gabinetto dr. Alfredo Matteucci, per definire le misure di sicurezza in occasione dell’incontro di calcio Lazio – Napoli che si terrà domani alle 20.30 presso lo Stadio Olimpico. Attesi 35mila spettatori mentre per il settore ospiti risultano venduti 1.100 tagliandi. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 18.30. I sostenitori della squadra di calcio del Napoli, che giungeranno nella Capitale per assistere all’incontro di calcio, dovranno parcheggiare le proprie autovetture in Piazzale Clodio. I tifosi partenopei che viaggeranno a bordo di pullman e minivan, dopo le operazioni di controllo presso i caselli autostradali, saranno scortati in sicurezza presso l’area di parcheggio di Lungotevere della Vittoria, limitrofa lo Stadio Olimpico e a loro riservata, secondo le direttive del Dirigente dei servizi di Ordine Pubblico, dove una volta scesi, potranno raggiungere il settore di competenza. I tifosi del Napoli in arrivo nella Capitale con pullman, minivan e mezzi propri sono invitati ad utilizzare il seguente itinerario: G.R.A. – uscita Aurelia DIREZIONE CENTRO – Piazza San Giovanni Battista del la Salle – Piazza Irnerio – Via Baldo degli Ubaldi – Via Angelo Emo – Via Candia – Via Leone IV – Via della Giuliana – Circonvallazione Clodia – Piazzale Clodio (parcheggio auto) – Viale Mazzini – Viale Angelico – Piazzale Maresciallo Giardino – Lungotevere della Vittoria (parcheggio pullman e minivan). Nella circostanza si rappresenta che le modalità per l’acquisto dei permessi di sosta e circolazione per i bus turistici in ingresso a Roma sono indicate nel link:

https://romamobilita.it/it/servizi/pullman-turistici. Durante l’incontro, è stato illustrato il nuovo modello organizzativo 2018/2019 riguardante tra l’altro: – una nuova disciplina di vendita e trasporto di bevande in contenitori di vetro. Il provvedimento, emesso dal Prefetto, è stato esteso rispetto agli anni scorsi fino a ricomprendere l’area di Ponte Milvio e sarà in vigore in una fascia temporale individuata da 3 ore prima e 2 dopo dell’evento (1 ora in più rispetto alla scorsa stagione);

– realizzazione di 2 “palchetti lancia cori” per ciascuna curva per consentire il coordinamento dei cori di incitamento in occasione delle partite casalinghe della AS. Roma e della SS Lazio, che consentono lo stazionamento di un numero massimo di 2 persone per ogni palco”.