Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Badelj e Acerbi verso l’esordio

LAZIO NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI – Al via la nuova stagione calcistica 2018/2019: nonostante il dramma che ha colpito la città di Genova, la Lega Serie A ha deciso di far comunque scendere in campo le squadre eccezion fatta per la Sampdoria ed il Genoa. Gli uomini di Inzaghi, all’Olimpico, affronteranno il Napoli che, stando ai precedenti, è il favorito: i partenopei sono imbattuti nelle ultime sei partite di campionato contro i capitolini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIONEWS.EU

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Basta, Durmisi, Murgia, Bruno Jordao, Cataldi, Correa, Caicedo, Rossi. All. Inzaghi.

Indisponibili: Berisha, Lukaku

Squalificati: Leiva, Lulic, Patric

Diffidati: nessuno

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp. Ospina, Contini, Marfella, Maksimovic, Malcuit, Chiriches, Luperto, Diawara, Fabian Ruiz, Rog, Mertens, Verdi. All. Ancelotti.

Indisponibili: Meret, Ghoulam, Younes

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Serie A Tim 2018/2019

Lazio-Napoli, ore 20.30 – Stadio Olimpico (Roma)

ARBITRO: Banti

ASSISTENTI: Manganelli, Valeriani.

IV UOMO: Manganiello.

VAR: Rocchi. AVAR: Di Liberatore.