Lazio, nessun indizio sulle nuove maglie: si vuole sfruttare l’effetto sorpresa

LAZIO NUOVE MAGLIE – Per le divise della prossima stagione biancoceleste si sa ancora poco o nulla. La Lazio ha svelato soltanto le date di presentazione: due nella prima settimana di luglio e l’altra durante il ritiro ad Auronzo. Come riporta il Corriere dello Sport, l’unico indizio fatto trapelare dalla società è che non sarà riproposta la maglia bandiera e che i colori delle tre casacche saranno il celeste, il bianco e il blu. Per il resto massimo riserbo, anche con i futuri rivenditori, che nelle passata stagioni avevano sempre avuto modo di visionare i prodotti della macron con anticipo.