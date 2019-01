CRONACA Lazio-Novara 4-0: doppietta per Immobile, segna anche Milinkovic (FOTO)

LAZIO NOVARA FORMAZIONI – Dopo la pausa post-Natalizia, la Lazio torna in campo: all’Olimpico, oggi alle 15.00, è atteso il Novara in occasione della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. “Nessun rodaggio, vogliamo i quarti”, ha assicurato mister Inzaghi in conferenza: ecco le formazioni delle due compagini.

COPPA ITALIA 2019, OTTAVI DI FINALE

SABATO 12 GENNAIO, ORE 15.00 STADIO OLIMPICO (ROMA)

ARBITRO: Abbattista (sez. Molfetta) ASSISTENTI: Prenna e Cipressa

IV UOMO: Dionisi VAR: Serra AVAR: Di Vuolo

LE FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Silva, Murgia, Patric, Durmisi, Lulic, Badelj, Parolo, Berisha, Neto. All.: Inzaghi.



Indisponibili: Caceres, Basta, Correa

Squalificati: Cataldi, Rossi, Radu

NOVARA (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi; Manconi, Eusepi. A disp. Di Gregorio, Drago, Sbraga, Migliavacca, Buzzegoli, Cattaneo, Fonseca, Mallamo, Cordea, Kyeremateng, Stroppa. All. Viali.

Indisponibili: Bianchi, Peralta, Cacia

Squalificati: Gonzalez,Tartaglia

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL PRIMO TEMPO

45′ + 2 – Finisce il primo tempo.

45′ +2 – GOOOOOL! Che punizione di Milinkovic! Il centrocampista la insacca per il 4-0 della Lazio

34′ – GOOOOOOL! Bella azione corale della Lazio che si conclude con il gol di Immobile.

20′ – Bel gesto di sportività dei biancocelesti che vanno ad abbracciare il portiere del Novara per la bella parata sul bomber napoletano.

19′ – Dal dischetto Immobile sbaglia, ma poi la palla di Benedettini finisce di nuovo tra i piedi dell’attaccante che di seconda non può sbagliare. 2-0 per la Lazio!

18′ – Milinkovic atterrato in area di rigore: l’arbitro non ha dubbi, calcio di rigore per la Lazio.

14′ – L’arbitro Abbattista si rivolge al Var per un tocco di braccio in area del Novara. Il direttore di gara decide di non concedere il rigore ai biancocelesti.

11′ – GOOOOL! Lazio in vantaggio con Luis Alberto, assist di Ciro Immobile!

7′ – Buona occasione per la Lazio a con Milinkovic e Caicedo, a cui risponde subito il Novara con Schiavi che va vicinissimo al gol del vantaggio.

6′ – Ci prova Luis Alberto su punizione, la palla finisce alta sopra la traversa.

1′ – Inizia il match! La Lazio attaccherà da Curva Nord a Curva Sud.