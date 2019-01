Lazio-Novara, la stampa condanna i (presunti) cori razzisti. Badelj ha chiesto la cessione, per Zappacosta manca il si del Chelsea

NEWS DELLA GIORNATA – Domenica 13 dicembre, archiviato il match di Coppa Italia contro il Novara (qui le pagelle dei quotidiani), la Lazio è tornata in campo per preparare la gara di domenica contro il Napoli. Partenopei che potrebbero dover far a meno di Mertens. Ma come di consueto andiamo a riassumere le news di questa giornata.

LAZIO NOVARA – La partita di ieri ha confermato lo stato di forma in ripresa di Luis Alberto, autore del gol che ha aperto le marcature, e di Milinkovic: suo il gol del 4-0 su punizione. Lazio-Novara però, ha portato con sé anche alcune polemiche extra campo relative a presunti cori razzisti provenienti dalla curva biancoceleste.

MERCATO – Gennaio è entrato nel vivo e il calciomercato sta per entrare nella sua fase più calda. In casa Lazio si continua a monitorare Adekanye, e Zappacosta per cui manca però l’accordo con il Chelsea. In ottica cessioni: Badelj sembra voglia cambiare aria, mentre il futuro di Wallace è nelle mani del suo procuratore Mendes.

ALTRE NEWS – Mentre Luiz Felipe si gode i primi momenti da papà, la società biancoceleste augura buon compleanno all’ex Ederson. Nel frattempo Galeazzi ha parlato della sua fede biancoazzura, e Cassano ha detto la sua sul derby di Roma. Tegola in casa Siviglia: Nolito salterà anche i sedicesimi di finale di Europa League. Infine l’Inter sarà l’avversaria della Lazio ai quarti.