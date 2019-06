Lazio, parla Bianchessi: “Bisogna aver fiducia nel proprio vivaio, Lotito geniale e innovativo”

LAZIO BIANCHESSI – Il responsabile del settore giovanile della Lazio Mauro Bianchessi ha analizzato, ai microfoni de Il Messaggero, quanto fatto dall’estate del 2017, dai trofei agli obiettivi. Ecco le sue dichiarazioni.

SETTORE GIOVANILE – “La Lazio quando potrà attingere dal settore giovanile? Presto. Prima bisogna avere fiducia nel proprio vivaio e smettere di prendere all’estero giocatori delle giovanili, segnalati spesso da procuratori”.

MADE IN ITALY – “Prendere 17enni provenienti dall’estero per il settore giovanile vuol dire non saper lavorare. Prendere un fenomeno dall’estero ha senso anche per me, ma quanti ce ne sono che fanno la differenza?”.

BILANCIO – “Il primo è stato dedicato alla riorganizzazione. L’estate scorsa, invece, abbiamo lavorato sulla parte tecnica e sul rafforzamento delle squadre”.

RIVOLUZIONE – “La soddisfazione più grande è che ora c’è meritocrazia. Gioca chi è più bravo, senza guardare lo status familiare. Per le strutture, dalla prossima stagione le squadre nazionali saranno tutte a Formello”.

NOVITA‘ – “Sì, riguarderanno l’Under 15, 16 e 17 (la Primavera è seguita dal ds Tare, ndr). Inseriremo come coordinatore dell’area tecnico-metodologica il mister Fabrizio Fratini”.

SODDISFAZIONI – “L’Under14 di Tommaso Rocchi (promosso alla guida dell’Under 15) ha vinto il titolo regionale contro la Roma. L’Under 16 è entrata per il secondo anno di fila nella Top10 italiana. Il rammarico? La finale scudetto Under 13 Pro, persa per la classifica avulsa”.



SUCCESSO – “Successo che sento più mio? Quello dell’Under14. È la squadra che ho rinnovato di più cambiando 9 giocatori su 11. La vittoria mancava da 18 anni, troppi. L’abbiamo dedicata al presidente Lotito”.

LOTITO – “Il presidente è geniale e innovativo. Portandomi alla Lazio ha dato una sterzata forte col passato. Al Milan avevo lo stesso rapporto con Galliani”.