Lazio, Patric: “Nessuna scorciatoia, solo lavoro” (FOTO)

LAZIO PATRIC SOCIAL – Patric, nonostante non sia un protagonista questa stagione, è sempre vicino alla squadra. E lui lo sa: l’unica via per arrivare al risultato è il lavoro : “Los atajos no son buenos… Lavoro e lavoro”, questo il messaggio scritto su Twitter dal difensore spagnolo, che tradotto in italiano significa: “Non esistono le scorciatoie…ma solo il lavoro”.

