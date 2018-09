Lazio, per i rinnovi tutti in fila. Contro il Genoa spazio alla coppia Caicedo-Immobile, vince la Primavera

NEWS DELLA GIORNATA – Dopo la vittoria in Europa League, per la Lazio è tempo di tornare in campo: domani all’Olimpico i biancocelesti attendono il Genoa di Ballardini (QUI i convocati), consapevole di sfidare una “squadra con personalità“. Anche Romulo, in conferenza stampa, ha sottolineato le potenzialità della Lazio e di Immobile, considerato “tra i più forti attaccanti in Europa“. Pandev invece si dice dispiaciuto del rapporto incrinatosi con supporter biancocelesti, che intanto preparano un nuovo coro.

LA VIGILIA – Mister Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match: in seguito, a Formello, ha svolto la consueta seduta di rifinitura: sorpresa in attacco, dove si muoveranno Caicedo ed Immobile in coppia.

CALCIOMERCATO – Tutti in fila per i rinnovi in casa Lazio: da Immobile a Radu, fino a Lulic, si prospetta un monte ingaggi da record nell’era Lotito. Prossimo alla firma anche Milinkovic, da cui Inzaghi ora inizia a pretendere di più. In entrata, Semplici riaccende le speranze biancocelesti in ottica Lazzari, vicino alla Capitale la scorsa estate.

PRIMAVERA – Oggi è scesa in campo anche la Lazio Primavera, che si è imposta 2-1 sul Pescara. A margine del match mister Bonacina si è detto soddisfatto della prestazione così come Rezzi, che ha definito il successo una “vittoria importante.”

IL RESTO DELLE NEWS – Otto anni fa il primo volo di Olympia, Immobile cerca il riscatto su Marchetti a difesa della porta del Genoa e l’avv. Mignogna torna a parlare dello Scudetto del 1915. Questi, invece, i risultati delle squadre scese in campo oggi negli anticipi della 5a giornata di Serie A.

Alessandra Marcelli