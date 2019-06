Lazio, Peruzzi rinnova fino al 2022. Niente riscatto per Romulo, si tenta l’assalto a Lazzari. Arrestato Platini per corruzione

NEWS DELLA GIORNATA – Il martedì si apre con una notizia shock del mondo del calcio: l‘arresto di Platini per corruzione, nonostante l’ex presidente della UEFA continui a ribadire la sua innocenza.

CALCIOMERCATO LAZIO – In casa Lazio continua la caccia ai possibili rinforzi: se il club pare voler accontentare Inzaghi tentando l’affondo per Lazzari, dalla Germania spunta Waldschmidt. Torna di moda anche Akgun, mentre scatta l’ora di Jony.

IN USCITA – Romulo non verrà riscattato, amari i saluti dell’italo brasiliano: “Le scelte vanno accettate, anche se sono difficili da comprendere”, ha scritto. Il Marsiglia si fa avanti per Durmisi e il Flamengo continua a monitorare Wallace.

RITIRO – Manca meno di un mese al ritiro estivo ad Auronzo di Cadore, dove la Lazio sfiderà in amichevole la Triestina: ecco il comunicato dei tifosi friulani. A sorpresa, potrebbe non esserci Radu: il romeno sembra sempre più lontano dai piani della società e di Inzaghi, che intanto punta il record di Eriksson. In programma per i biancocelesti c’è anche l’amichevole contro il Celta Vigo: ecco dove e quando si giocherà.

IL RESTO DELLE NEWS – Cataldi ricorda la Coppa Italia, Peruzzi rinnova fino al 2022. Roma, Pallotta replica a Totti mentre il Milan potrebbe autoescludersi dall’Europa League: ecco il motivo. Frosinone, UFFICIALE: l’ex biancoceleste Alessandro Nesta è il nuovo allenatore.

Alessandra Marcelli