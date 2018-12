Lazio, quarta in Europa per pali colpiti. Solo Messi più “sfortunato” di Immobile…

PALI LAZIO – Con quello colpito ieri sera da Ciro Immobile contro la Sampdoria, i biancocelesti si sono portati a quota 7 pali in questa stagione. Un primato in Italia, quarto posto invece in Europa dietro a Barcellona (12), Real Madrid e Psg (8). Come ricorda Lazio Page, tre di questi legni sono stati presi proprio dall’attaccante campano, secondo in questa particolare classifica soltanto a Messi (7). Questione di centimetri che la Lazio ed Inzaghi sperano di poter portare dalla loro parte già nei prossimi impegni contro Eintrahct e, soprattutto, Atalanta.