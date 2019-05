Lazio: Radu pronto a tornare, Milinkovic quasi

RADU MILINKOVIC – La Lazio continua a monitorare la situazione infortunati in vista del Cagliari, ma specialmente della finale di Coppa Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, se Radu è pronto a tornare a pieno regime, Milinkovic è ancora in dubbio. Il centrocampista serbo quest’oggi si allenerà ancora a parte, in sardegna verrà risparmiato: si proverà a portarlo almeno i panchina contro l’Atalanta