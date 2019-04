Lazio, record di fuorigioco: la classifica

LAZIO RECORD FUORIGIOCO – La Lega Serie A, sul proprio sito ufficiale, ha stilato la lista delle squadre che, finora, sono state fermate più in volte in fuorigioco: la Lazio detiene il primato (ben 91 posizioni di offside), seguito da Parma (85) e Bologna (76). Per la squadra di mister Inzaghi si tratta di un record in negativo, indice di un’azione offensiva disordinata e frettolosa.